Андрей Бочкарев: Началось устройство фундамента комплекса для больницы святого Владимира

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Рабочие приступили к устройству фундамента нового многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира, также ведется разработка котлована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 4 июля.

— На сегодняшний день в рамках строительства нового многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира выполнены работы по устройству шпунтового ограждения, ведется разработка котлована, приступили к устройству фундаментной плиты. На объекте уже смонтировано три башенных крана, — рассказал заммэра.

Это, по словам Бочкарева, будет самая современная детская больница в Москве. Ее фасад интегрируют в природный ландшафт территории парка, а интерьеры адаптируют для комфортного пребывания детей. Для родителей будет предусмотрена комната с возможностью круглосуточного размещения, отметил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщил, что до конца 2023 года в столице планируется построить 74 медицинских центра.