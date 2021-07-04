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Депздрав Москвы прокомментировал обыск вещей ветерана врачами скорой помощи

Иван Юминов

Общество
Депздрав Москвы прокомментировал обыск вещей ветерана врачами скорой помощи
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники бригады скорой помощи, которые якобы копались в вещах ветерана в столице, не имеют отношения к Московской станции скорой помощи имени Пучкова, они были из коммерческой организации. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в воскресенье, 4 июля.

— На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени А. С. Пучкова, — рассказали в ведомстве.

Руководство станции отправило информацию об инциденте компании, которая выполняла вызов, с целью выяснения его обстоятельств. Обращений от родственников ветерана на станцию не поступало, приводит сообщение Депздрава РИА Новости.

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