«Порвала четыре связки»: Асмус рассказала, что упала с лестницы
Актриса Кристина Асмус рассказала, что попала в больницу, так как порвала четыре связки после падения с лестницы.
— Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала, — рассказала она.
После этого актриса сделала на ней несколько шагов, из-за чего произошел сильный хруст — ей даже показалось, что «хрустнул весь организм». Асмус не понадобится вмешательство хирургов, потому что те связки, что она порвала, способны восстановиться самостоятельно. Гипс ей не удастся снять на протяжении следующих двух-трех недель.
«Быстрейшего выздоровления!»; «До свадьбы заживет»; «Печально, выздоравливай и будь аккуратнее»; «Связки долго и мучительно восстанавливаются. Сил и здоровья!», — написали подписчики.
Первый снимок в гипсе актриса опубликовала из больницы еще 2 июля. Этим она сильно напугала поклонников, так как не сопроводила фотографию каким-либо комментарием, из-за чего им пришлось лишь догадываться о причинах.