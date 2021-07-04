Жителя Подмосковья задержали за убийство 20-летней давности

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Московская полиция задержала мужчину, который, предположительно, убил человека 20 лет назад. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 4 июля.

Убийство произошло в августе 2001 года на спортивной площадке около одного из домов на севере Москвы. Там нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность злоумышленника была установлена, им оказался 42-летний житель Московской области.

Однако 20 лет назад достаточных доказательств его причастности к убийству не нашлось. Теперь доказательства были найдены и мужчину задержали.

Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отмечает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что суд в Красногорске приговорил к 11 годам и 7 месяцам колонии женщину, убившую подругу и возлюбленного.