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Суд приговорил к 11 годам и 7 месяцам колонии женщину, убившую подругу и возлюбленного

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к 11 годам и 7 месяцам колонии женщину, убившую подругу и возлюбленного
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор женщине, которая убила свою подругу и возлюбленного в Красногорске. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 10 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима, — заключила представитель ведомства.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля. 53-летняя женщина, вернувшись домой, уличила своего сожителя в измене с подругой. Разозлившись, она нанесла им множество ударов ножом.

Позже москвичка написала явку с повинной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее «ВМ» писала о пьяном мужчине, который зарезал собственную сожительницу и пошел спать. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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