Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дело жительницы Красногорска, убившей подругу и возлюбленного, передано в суд
Фото: СК РФ

Дело жительницы Красногорска, убившей подругу и возлюбленного, передано в суд

Михаил Алимов

Происшествия

Красногорская городская прокуратура подтвердила обвинение в отношении жительницы города, убившей свою подругу и сожителя. Уголовное дело передано в суд. Об этом «ВМ» в пятницу, 11 июня, сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового просвещения Красногорской прокуратуры Наталия Григорьева.

— Следствие полагает, что 5 апреля 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в городском округе Красногорск, в ходе ссоры на почве ревности нанесла сожителю и знакомой удары ножом, — заявила Григорьева.

От полученных ранений жертвы скончались на месте. Ранее «ВМ» писала, что женщина явилась с повинной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 11 июня 2021 года оно было направлено для рассмотрения в Красногорский городской суд.

Читайте также: Женщина поссорилась с бывшим мужем и девять раз ударила его ножом в Электростали

судгород Красногорскдвойное убийство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте