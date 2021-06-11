Дело жительницы Красногорска, убившей подругу и возлюбленного, передано в суд

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Красногорская городская прокуратура подтвердила обвинение в отношении жительницы города, убившей свою подругу и сожителя. Уголовное дело передано в суд. Об этом «ВМ» в пятницу, 11 июня, сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового просвещения Красногорской прокуратуры Наталия Григорьева.

— Следствие полагает, что 5 апреля 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в городском округе Красногорск, в ходе ссоры на почве ревности нанесла сожителю и знакомой удары ножом, — заявила Григорьева.

От полученных ранений жертвы скончались на месте. Ранее «ВМ» писала, что женщина явилась с повинной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 11 июня 2021 года оно было направлено для рассмотрения в Красногорский городской суд.

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