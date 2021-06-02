Жительница Красногорска ответит в суде за убийство возлюбленного и подруги

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Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

Жительница Красногорска предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя и подруги. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля. 53-летняя женщина, вернувшись домой, уличила своего сожителя в измене с подругой. Разозлившись, она нанесла им множество ударов ножом.

По словам Ольги Врадий, после задержания москвичка написала явку с повинной. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Красногорский городской суд.

Ранее «ВМ» сообщала, что водителя задержали после стрельбы по машине во время дорожного конфликта в Южном Бутове.

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