Истязавшая свою несовершеннолетнюю дочку женщина пойдет под суд

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В городском округе Талдом будут судить местную жительницу, которую обвиняют в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По данным следствия, обвиняемая регулярно оставляла свою 6-летнюю дочь в частном доме вместе со своим знакомым, который вел асоциальный образ жизни. Мать навещала девочку 1–2 раза в неделю. В остальное время ребенок жил без горячей воды и отопления и в антисанитарных условиях. Предполагается, что у девочки есть психологическое расстройство, однако мать отказывалась проходить с ней медицинский осмотр и неоднократно умышленно избивала беспомощного ребенка.

У женщины также есть 12-летняя старшая дочь. Сейчас обоих детей забрали и поместили в детский дом. Врадий отметила, что женщине были выдвинуты обвинения по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание несовершеннолетнего».

Дело по данному факту передано для рассмотрения в Талдомский районный суд.

Ранее «ВМ» писала, что СК возбудил дело после того, как в Подмосковье похоронили чужого дедушку из-за ошибки врачей. По данным следствия, сотрудники больницы выдали родственникам для захоронения тело чужого человека. Позже выяснилось, что член их семьи жив и по-прежнему находится в больнице.

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