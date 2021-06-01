СК возбудил дело после того, как в Подмосковье похоронили чужого дедушку из-за ошибки врачей

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбуждено по факту халатности медперсонала одной из больниц подмосковного Солнечногорска. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По данным следствия, сотрудники больницы выдали родственникам для захоронения тело чужого человека. Позже выяснилось, что член их семьи жив и по-прежнему находится в больнице.

Ранее «ВМ» сообщала, что подросток получил ожоги головы и шеи, посетив московский салон красоты.

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