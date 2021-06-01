Подросток получил ожоги головы и шеи, посетив московский салон красоты

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку после получения ожогов головы подростком в салоне красоты на западе столицы. Об этом во вторник, 1 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 28 мая в салоне, расположенном в торговом центре на проспекте Вернадского. После окрашивания волос 16-летнему мальчику потребовалась помощь медиков. У него диагностировали химические ожоги головы и шеи.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования рассмотрят по результатам проверки. Кроме того, материалы о происшествии ведомство передало в Следственный комитет.

Ранее «ВМ» сообщала, что прокуратура пресекла почти 300 тысяч нарушений прав детей в России с начала года.

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