Подрядчик ответит за падение ребенка на свежеуложенный асфальт на востоке Москвы
По материалам прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело в связи с падением мальчика на горячий асфальт на востоке города. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее «ВМ» писала, что инцидент произошел 26 мая на улице Сахалинской, где в тот момент только уложили горячий асфальт. Девятилетний ребенок возвращался домой на роликах и упал на новое дорожное покрытие. В итоге он получил ожоги различной степени.
В ведомстве уточнили, что подрядчик не огородил место укладки асфальта. Субподрядной организации предстоит ответить за производство работ, не отвечающих требованиям безопасности.
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