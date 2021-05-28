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Девочке отрубило пальцы упавшим топором в Подмосковье
Фото: www.sxc.hu

Девочке отрубило пальцы упавшим топором в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Полуторагодовалая девочка получила травмы в результате падения ей на руку топора в селе Ельдигино городского округа Пушкино. По данному факту прокуратура инициировала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 27 мая. На руку девочке упал топор, в результате чего малышку госпитализировали.

В ходе проверки сотрудники Пушкинской городской прокуратуры установят все причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

По словам источника «ВМ», девочке топором отрезало две фаланги пальцев.

Ранее рабочий дважды ударил коллегу топором по голове в Зеленограде.

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