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Ребенок получил ожоги после падения на свежеуложенный асфальт на востоке Москвы
Фото: Анна Быкова

Ребенок получил ожоги после падения на свежеуложенный асфальт на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Сахалинская улица Карта всех событий

Мальчик 2011 года рождения попал в больницу с термическими ожогами. Позже выяснилось, что он упал на горячий асфальт. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мальчик проходил рядом с местом укладки асфальта на Сахалинской улице. В какой-то момент он упал на горячий асфальт.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ, — отметили в пресс-службе.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ребенке, которого сбил микроавтобус в Южном Бутове.

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