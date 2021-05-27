Налетчики с топором разгромили терминал в аптеке в Химках. Видео

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В Подмосковье полиция задержала мужчину, который подозревается в краже денег из платежного терминала. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

У задержанного был сообщник, с которым он проник в здание аптеки в Химках. На кадрах видно, как злоумышленники взломали платежный терминал с помощью топора и похитили из него около 600 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по МО

Вскоре один из преступников был задержан, им оказался уроженец закавказского государства.

— В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, имеющие доказательственное значение, — заключила Петрова.

Правоохранители продолжают розыск второго участника преступления.

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