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Москвича чуть не забили насмерть в собственной квартире
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Москвича чуть не забили насмерть в собственной квартире

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Заревый проезд, 15 Карта всех событий

На северо-востоке столицы неизвестный избил мужчину в его квартире. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в квартире, расположенной в доме 15 в Заревом проезде. Потерпевший был госпитализирован в отделение реанимации. У него диагностировали повреждение внутренних органов. По предварительным данным, москвич мог быть избит. Подробности происшествия уточняются.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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