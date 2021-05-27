Москвича чуть не забили насмерть в собственной квартире
Россия, Москва, Заревый проезд, 15 Карта всех событий
На северо-востоке столицы неизвестный избил мужчину в его квартире. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел в квартире, расположенной в доме 15 в Заревом проезде. Потерпевший был госпитализирован в отделение реанимации. У него диагностировали повреждение внутренних органов. По предварительным данным, москвич мог быть избит. Подробности происшествия уточняются.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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