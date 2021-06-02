Уголовное дело возбудили в связи с падением футбольных ворот на ребенка в Москве

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

В столице Кунцевская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с травмированием ребенка из-за падения на него футбольных ворот. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 2 июня.

Ранее сообщалось, что 1 июня на спортивной площадке, расположенной на улице Ярцевской, на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенок попал в больницу. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

После проведенной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг,не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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