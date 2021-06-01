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Футбольные ворота упали на ребенка в столичном районе Кунцево
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Футбольные ворота упали на ребенка в столичном районе Кунцево

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы проведет проверку после инцидента с шестилетним мальчиком в районе Кунцево. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 1 июня на спортивной площадке, расположенной на улице Ярцевской, на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенок попал в больницу.

Обстоятельства и причины произошедшего выяснят сотрудники Кунцевской межрайонной прокуратуры. В частности, они проверят, как соблюдались требования безопасности при монтаже и эксплуатации спортивной площадки.

Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги головы и шеи, посетив московский салон красоты.

Читайте также: Прокуратура пресекла почти 300 тысяч нарушений прав детей в России с начала года

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