Женщина поссорилась с бывшим мужем и девять раз ударила его ножом в Электростали
Жительница Электростали задержана по обвинению в убийстве бывшего мужа. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По словам Ольги Врадий, 39-летняя женщина поругалась с бывшим супругом в квартире. Не сдержавшись, она схватила нож и девять раз ударила мужчину в правое плечо и грудь.
Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.
На допросе женщина признала вину. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.
Ранее «ВМ» сообщала, что дело об убийстве 15-летнего подростка в Солнечногорске передали в суд.
Читайте также: Суд приговорил убийцу гея на Курском вокзале к девяти годам колонии строгого режима