Женщина поссорилась с бывшим мужем и девять раз ударила его ножом в Электростали

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Россия, Московская область, Электросталь Карта всех событий

Жительница Электростали задержана по обвинению в убийстве бывшего мужа. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам Ольги Врадий, 39-летняя женщина поругалась с бывшим супругом в квартире. Не сдержавшись, она схватила нож и девять раз ударила мужчину в правое плечо и грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

На допросе женщина признала вину. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что дело об убийстве 15-летнего подростка в Солнечногорске передали в суд.

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