Сбой произошел в парковочной системе аэропорта Домодедово

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Сбой в парковочной системе произошел на территории аэропорта Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в воскресенье, 4 июля.

— В автоматической парковочной системе произошел кратковременный сбой. В данный момент система работает в штатном режиме, — рассказали в организации.

Пассажирам, которые не смогли покинуть территорию в отведенное время, пересчитали срок нахождения на парковке, приводит сообщение пресс-службы РИАМО.

Ранее сообщалось, что более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Известно, что в Домодедове задержали четыре рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и пятнадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и восемь отменены.