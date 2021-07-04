Сбой произошел в парковочной системе аэропорта Домодедово
Сбой в парковочной системе произошел на территории аэропорта Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в воскресенье, 4 июля.
— В автоматической парковочной системе произошел кратковременный сбой. В данный момент система работает в штатном режиме, — рассказали в организации.
Пассажирам, которые не смогли покинуть территорию в отведенное время, пересчитали срок нахождения на парковке, приводит сообщение пресс-службы РИАМО.
Ранее сообщалось, что более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Известно, что в Домодедове задержали четыре рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и пятнадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и восемь отменены.