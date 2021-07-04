СМИ: Мужчина в платье спровоцировал драку в магазине на северо-востоке Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Потасовка произошла в магазине на северо-востоке Москвы между охранниками и мужчиной в женском платье. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» в воскресенье, 4 июля.

Инцидент произошел на улице Декабристов. Житель столицы, одетый в женский наряд и серьги, вступил в конфликт с охранниками. Он достал нож и начал им угрожать. Во время инцидента травмы получил один из покупателей, который хотел помочь мужчине в платье. После случившегося дебошир сбежал.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в центре столицы. Между несколькими людьми произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из участников стычки достал травматический пистолет и произвел выстрел в землю.