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СМИ: Мужчина в платье спровоцировал драку в магазине на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
СМИ: Мужчина в платье спровоцировал драку в магазине на северо-востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

Потасовка произошла в магазине на северо-востоке Москвы между охранниками и мужчиной в женском платье. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» в воскресенье, 4 июля.

Инцидент произошел на улице Декабристов. Житель столицы, одетый в женский наряд и серьги, вступил в конфликт с охранниками. Он достал нож и начал им угрожать. Во время инцидента травмы получил один из покупателей, который хотел помочь мужчине в платье. После случившегося дебошир сбежал.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в центре столицы. Между несколькими людьми произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из участников стычки достал травматический пистолет и произвел выстрел в землю.

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