СМИ: Мужчина в платье спровоцировал драку в магазине на северо-востоке Москвы
Потасовка произошла в магазине на северо-востоке Москвы между охранниками и мужчиной в женском платье. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» в воскресенье, 4 июля.
Инцидент произошел на улице Декабристов. Житель столицы, одетый в женский наряд и серьги, вступил в конфликт с охранниками. Он достал нож и начал им угрожать. Во время инцидента травмы получил один из покупателей, который хотел помочь мужчине в платье. После случившегося дебошир сбежал.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в центре столицы. Между несколькими людьми произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из участников стычки достал травматический пистолет и произвел выстрел в землю.