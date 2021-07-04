«Флот резиновых лодок»: британцев возмутила статья об учениях России в Черном море

Фото: royalnavy.mod.uk

Британцев разозлила статья о российских военных учениях в Черном море. Об этом свидетельствуют комментарии читателей газеты Daily Express, в материале которой тренировки России назвали «подготовкой к войне».

Ранее авиация Черноморского флота вместе с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне маневров Sea Breeze. Военные летчики отрабатывали одиночные и парные заходы на корабли условного противника с прицельными ракетными залпами и бомбометанием по мишеням.

Читатели британской газеты обвинили власть и прессу в двойных стандартах. Пользователи считают, что СМИ ополчились на Россию. Они напомнили, что британские военные также проводят учения.

— Предполагать, что Россия готовилась к войне только потому, что мы проплыли через Черное море, наивно и глупо, — написал один из читателей.

Другой пользователь иронично отметил, что в Британии существует множество проблем, поэтому Россия не захочет вторгаться в такую страну.

— Если вы не можете остановить флот резиновых лодок, как вы собираетесь остановить русских, — добавил один из британцев.

Многие читатели также считают, что провокации в сторону России могут закончиться негативными последствиями.

Напомним, что в северо-западной части Черного моря 28 июня стартовали крупные маневры Sea Breeze, в которых до 10 июля примут участие почти пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 военных корабля от 32 стран, в том числе Украины, США и членов НАТО. По словам представителей Минобороны России, отечественные военные «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», которые участвуют в маневрах.

Посольство РФ 23 июня призвало США и их союзников воздержаться от учений в Черном море. Ведомство напомнило, что они не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.