Задержан подозреваемый в убийстве вдовы отравленного самарского банкира

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Задержан подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой, вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. Об этом рассказали в воскресенье, 4 июля, в региональном управлении СК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Самаре 33-летней женщины. Ее нашли мертвой с черепно-мозговой травмой в субботу, 3 июля. Повреждения женщине нанесли твердым тупым предметом. По предварительным данным, убитой оказалась жена банкира Дмитрия Пузикова.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Источник сообщил РИА Новости, что задержанным является президент федерации профессионального кикбоксинга региона Алексей Рясков.

В 2012 году следствие полагало, что Екатерина Пузикова могла быть причастна к отравлению мужа. Она якобы подмешала ему в пищу отравляющее вещество. Дважды суд первой инстанции признавал ее виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.