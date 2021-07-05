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Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть территорий

Анастасия Волоснова

Политика
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть территорий
Фото: riigikogu.ee / сайт Рийгикогу, представительного собрания народа Эстонии

Россия должна вернуть Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района. Об этом рассказал кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас в воскресенье, 4 июля.

Он напомнил, что в 1920 году между странами был заключен Тартуский мирный договор, который «все еще действует». По документу Россия отдала Таллину спорные территории, однако в 1944 году районы были возвращены РСФСР.

Пыллуаас отметил, что в договоре также указана граница, которая не соответствует нынешней.

— Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарво, — заявил кандидат в президенты.

Он подчеркнул, что Россия должна вернуть Эстонии данные территории. Пыллуаас добавил, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией, пишет РИА Новости.

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