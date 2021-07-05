Новое общественное пространство появится в районе Тропарево-Никулино

Фото: mos.ru / Пресс-служба Москомархитектуры

Новый объект общественного назначения построят в районе Тропарево-Никулино. Его площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» участок в общей площадью 0,68 гектара будет реорганизован для строительства нового пространства.

— Там смогут открыться банки, страховые организации, магазины, спортивные клубы. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест, — добавила заммэра.

Здание появится по адресу Никулинская улица, владение 3. Ранее на этом месте планировалось построить многофункциональный комплекс с парковкой.

Реализовывать проект будет либо инвестор, либо правообладатель территории. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в результате торгов.

— При этом 10 процентов площадей объекта общественного назначения будет отдано под городские нужды, — добавил в свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего с помощью проекта «Индустриальные кварталы» в Москве может появиться около 500 тысяч новых рабочих мест и три триллиона поступлений в городской бюджет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.