Мощный взрыв произошел на химическом заводе в пригороде Бангкока

Фото: Twitter / Официальный аккаунт Dasen Thathiah

Более 20 человек пострадали в результате мощного взрыва, который произошел в ночь на понедельник, 5 июля, на химическом заводе в пригороде Бангкока. Об этом сообщил Третий национальный телеканал Таиланда.

Взрыв зафиксировали в 03.20 по местному времени на заводе, который занимается производством гранулированного полиэтилена. Предприятие расположено на улице Кингкео, недалеко от бангкокской окружной автомагистрали и в нескольких километрах от международного аэропорта Суваннапхуми.

Из-за взрывной волны оказались повреждены здания, которые находились в радиусе километра от предприятия. В них вылетели оконные и дверные рамы. В помещениях, расположенных в радиусе двух — двух с половиной километров от завода, выбило стекла в окнах.

Пострадавших при взрыве людей доставили в местные больницы. Неподалеку от химического завода располагались как другие предприятия, так и коттеджные поселки и жилые дома, двери и окна которых также повредила взрывная волна.

Губернатор провинции Самутпракан дал распоряжение эвакуировать жителей из зоны в радиусе пяти километров от предприятия, где до сих пор не удалось потушить пожар и есть риск новых взрывов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о взрыве, который произошел на заводе по производству поликремния на северо-западе Китая.