СМИ: Мощный взрыв произошел на заводе в Китае

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Взрыв на заводе по производству поликремния произошел на северо-западе Китая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 8 июня.

Инцидент произошел в городе Шихэцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Отмечается, что взорвался кремнеземный реактор.

Кроме того, из-за того что пожар вышел из-под контроля, пожарные запрашивают новые расчеты.

Видео: Telegram/Mash

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пропали в Китае при взрыве на угольной шахте.

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