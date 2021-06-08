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СМИ: Мощный взрыв произошел на заводе в Китае
Фото: Pixabay / David Yu

СМИ: Мощный взрыв произошел на заводе в Китае

Иван Юминов

Происшествия

Взрыв на заводе по производству поликремния произошел на северо-западе Китая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 8 июня.

Инцидент произошел в городе Шихэцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Отмечается, что взорвался кремнеземный реактор.

Кроме того, из-за того что пожар вышел из-под контроля, пожарные запрашивают новые расчеты.

Видео: Telegram/Mash

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пропали в Китае при взрыве на угольной шахте.

Читайте также: Один человек погиб при непроизвольном взрыве на руднике в Бурятии

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