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Один человек погиб при непроизвольном взрыве на руднике в Бурятии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Один человек погиб при непроизвольном взрыве на руднике в Бурятии

Полина Долганова

Происшествия

Один человек погиб из-за непроизвольного взрыва взрывчатки на руднике «Владимирский» в Бурятии. Об этом в четверг, 3 июня, сообщают экстренные службы региона.

Отмечается, что остальные семь человек, которые находились на руднике, выбрались на поверхность сами.

На место происшествия выехали спасатели и следователи, пишет РИА Новости.

Ранее пятеро детей пострадали при взрыве газа в доме в Вологодской области.

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