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Трое россиян погибли в результате подрыва двух полицейских машин в ЦАР
Фото: Скриншот видео www.youtube.com/watch?v=FjNeCKnz2_8

Трое россиян погибли в результате подрыва двух полицейских машин в ЦАР

Илья Ашуров

Происшествия

Три гражданина России погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщила местная радиостанция Radio Ndeke Luka.

По данным центральноафриканского СМИ, 27 мая в деревне Бандиба на северо-западе страны на мине подорвались две полицейские машины. В результате инцидента погибли пять человек, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Среди погибших было трое россиян, а также двое сотрудников местной полиции.

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Центральноафриканская республика (ЦАР)подрывроссиянин
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