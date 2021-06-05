Один человек погиб и семеро пропали в Китае при взрыве на угольной шахте

Фото: Следственный комитет РФ

Один человек погиб при взрыве на угольной шахте в городском уезде Хэби центральной провинции Хэнань в Китае, еще семеро пропали без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на сообщение местных властей в субботу, 5 июня.

По сообщению телеканала, 4 июня около 17:50 по местному времени в шахте произошел взрыв газа и угольной пыли. После случившегося спасатели обнаружили тело одного человека, еще семерых рабочих разыскивают. На месте ведутся спасательные работы.

Ранее сообщалось о взрыве на руднике в Бурятии.

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