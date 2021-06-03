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Глава Бурятии рассказал подробности гибели рабочего при взрыве на руднике
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Глава Бурятии рассказал подробности гибели рабочего при взрыве на руднике

Полина Долганова

Происшествия

Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил гибель рабочего при взрыве взрывчатки на руднике. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе главы региона.

— В Окининском районе на руднике «Владимирский» компании «Рифей» произошел взрыв. В штольне работало восемь человек, семь человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Один человек, к сожалению, погиб, — заявил Цыденов.

Он отметил, что среди тех, кому удалось выйти на поверхность, нет пострадавших или госпитализированных.

Цыденов также выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь, пишет РИА Новости.

Ранее экстренные службы Бурятии сообщили, что один человек погиб из-за непроизвольного взрыва взрывчатки на руднике «Владимирский». Остальные семь человек, которые находились на руднике, выбрались на поверхность сами. На место происшествия прибыли следователи и спасатели.

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