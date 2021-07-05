Концепция «Экспо-2030» в столице предполагает создание нового центра притяжения горожан

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В Москве появится новый центр притяжения гостей и туристов, если город будет выбран площадкой проведения всемирной выставки «Экспо-2030». Об этом заявил в понедельник, 5 июля, генеральный директор АНО «Заявочный комитет «Москва Экспо-2030» Алексей Калачев.

В апреле Россия первой подала заявку на право проведения «Экспо-2030» в Москве. Письмо, переданное в Международное бюро выставок (BIE), подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В июне стало известно, что вторым претендентом стал корейский Пусан. У остальных стран есть шанс заявить о своей кандидатуре до 29 октября 2021 года.

По словам Калачева, в столице рассмотрели несколько территорий, которые могли отвечать рекомендациям BIE в отношении будущей площадки проведения всемирной выставки. В результате предпочтение отдали комплексу участков, расположенных в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа, недалеко от аэропорта Внуково.

— Эта территория отвечает всем рекомендациям Международного бюро выставок, и в случае положительного решения о проведении «Экспо-2030» в Москве станет новым центром притяжения на карте города, объектом событийного наследия. Проект планируется реализовать так, чтобы застройка способствовала улучшению качества жизни горожан, — цитирует Калачева ТАСС.

Он привел примеры, когда проведение «Экспо» повлияло на облик города. По словам Калачева, это имело место в австралийском Брисбене, где проведение выставки в 1988 превратило заброшенную промышленную территорию в одну из основных культурных площадок города. Аналогичная ситуация наблюдалась в португальском Лиссабоне, который принял выставку в 1998 году. В результате промышленный район стал одной из самых модных городских территорий. Кроме того, в Португалии благодаря «Экспо» построили мост Васко да Гама, ставший самым протяженным на тот момент времени мостом Европы, отметил гендиректор заявочного комитета.

Калачев высоко оценил шансы Москвы, так как город имеет для проведения выставки все инфраструктурные возможности и является активным участникам экспо-движения.

Напомним, в случае одобрения выставка пройдет с 27 апреля по 27 октября 2030 года. При этом город-победитель BIE объявит в 2023 году.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина заявила, что Москва сможет обеспечить проведение всемирной выставки «Экспо-2030» на самом высоком уровне.