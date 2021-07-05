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Мантуров назвал ожидаемые объемы выпуска вакцин «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»

Анастасия Колоскова

Общество
Мантуров назвал ожидаемые объемы выпуска вакцин «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Согласно ожиданиям Минпромторга России, объем выпуска вакцин от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» до конца года составит 14,5 миллиона и 4,15 миллиона доз соответственно. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в понедельник, 5 июля.

— По «КовиВаку» определились сегодня с индустриальными партнерами. До конца года, думаю, будет примерно 1,15 миллиона комплектов доз, плюсом к этому объему «Нанолек» может дать дополнительно три миллиона до конца года, но нужно понимать, что эта вакцина позже остальных подошла к этапу промышленного производства, — приводит слова министра ТАСС.

По сообщению заместителя гендиректора компании «Нанолек» Максима Стецюка, производство вакцины от коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова «Нанолек» планирует начать не ранее августа. Кроме того, компания обсуждает с Центром Чумакова возможность увеличения объемов производства вакцины до конца года.

Вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработали в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, стала второй зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Препаратом привились более миллиона россиян, следует из данных центра.

Ранее сообщалось, что почти 3,5 миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» произвели в России.

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