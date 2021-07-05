Наталья Сергунина: Более двух тысяч дворов обустроят в Москве по программе «Мой район»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По программе «Мой район» в Москве обустроят более двух тысяч дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры в 2021 году, пандемия не повлияет на стратегию развития городской среды. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в понедельник, 5 июля.

— В этом году по программе мэра Москвы «Мой район» планируется благоустроить более двух тысяч дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список, — рассказала заммэра.

С момента запуска программы в 2018 году комплексно благоустроено более 330 парков и скверов, набережных, а также пешеходных маршрутов. Свыше 300 библиотек, выставочных и концертных залов отремонтировали и обновили за этот период, добавила Сергунина.

Большим открытием отметился и 2020-й — тогда завершили реставрацию исторического здания Северного речного вокзала и создали парк на прилегающей к нему территории. Также заммэра отметила фестивальную площадку в японском стиле в Куркине и набережную Москвы-реки в Капотне.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Последние десять лет, по словам Сергуниной, Москва идет по пути создания человекоцентричного города. «Мой район» предполагает, что каждый москвич должен иметь в пешей доступности парк, поликлинику, школу, детский сад и прочие необходимые объекты инфраструктуры.

Благодаря новому методу соучаствующего проектирования жители столицы могут привлекаться к проектированию дворов. В пилотном проекте участвуют пять дворов в районах Кузьминки, Рязанский, Марьино, Бибирево и Лосиноостровский.В этом году по данному методу создаются концепции еще 17 дворов и трех общественных пространств в десяти округах города. Весной в 13 районах были проведены форсайт-сессии, в ходе которых жители вместе с экспертами, муниципальными депутатами и предпринимателями разработали и представили проекты развития своих районов.