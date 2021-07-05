Почти 50 диких животных принял московский Центр реабилитации с начала года

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С начала этого года в столичный Центр реабилитации диких животных поступило почти 50 особей, среди которых еноты, змеи, соколы, черепаха, утки и сова. Об этом рассказал заместитель главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев.

— С начала 2021 года в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы поступило 47 животных. Только за июнь 2021 года в центр попали животные 16 различных видов: один енот-полоскун, три экзотические змеи, одна сова, три сокола, две утки, кряквы, пять уток-огарей и одна красноухая черепаха, — приводит слова Алексеева агентство городских новостей «Москва».

Он уточнил, что с начала года сотрудники центра выпустили в дикую природу выпустили 31 животное, еще 18 передали в зоопарки. Среди последних были удавы, питоны и крокодил, отметил заместитель главы департамента.

По его словам, в настоящий момент в Центре реабилитации находятся 592 различных животных, в том числе четыре волка, два льва, тигр, крокодил, несоциализированный волкособ, а также черный гриф и белоголовый сип.

Ранее сообщалось, что крокодила и 21 змею передадут из столичного Центра реабилитации диких животных в эколого-биологический центр «Следово» имени Карвацкого в Костроме.