Движение в проезде рядом с Серебрянической набережной ограничат с 12 по 30 июля
Россия, Москва, Серебряническая набережная, 29соор1 Карта всех событий
Движение в проезде рядом с Серебрянической набережной ограничат в связи с инженерными работами с 12 по 30 июля текущего года. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Движение будет ограничено в районе набережной в районе дома 29, строение 1.
Транспорт на указанном участке не сможет передвигаться частично по одной полосе ежедневно в течение всего периода предупреждения, передает агентство городских новостей «Москва».
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