Движение в проезде рядом с Серебрянической набережной ограничат с 12 по 30 июля

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Серебряническая набережная, 29соор1 Карта всех событий

Движение в проезде рядом с Серебрянической набережной ограничат в связи с инженерными работами с 12 по 30 июля текущего года. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение будет ограничено в районе набережной в районе дома 29, строение 1.

Транспорт на указанном участке не сможет передвигаться частично по одной полосе ежедневно в течение всего периода предупреждения, передает агентство городских новостей «Москва».