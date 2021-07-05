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Движение в проезде рядом с Серебрянической набережной ограничат с 12 по 30 июля

Полина Долганова

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Движение в проезде рядом с Серебрянической набережной ограничат с 12 по 30 июля
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Серебряническая набережная, 29соор1 Карта всех событий

Движение в проезде рядом с Серебрянической набережной ограничат в связи с инженерными работами с 12 по 30 июля текущего года. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение будет ограничено в районе набережной в районе дома 29, строение 1.

Транспорт на указанном участке не сможет передвигаться частично по одной полосе ежедневно в течение всего периода предупреждения, передает агентство городских новостей «Москва».

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