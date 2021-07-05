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Семь стран заинтересовались поставками вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

Полина Долганова

Общество
Семь стран заинтересовались поставками вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Семь новых стран заинтересовались поставками российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

— По «ЭпиВакКороне» возможности экспорта прорабатываются. Кроме Венесуэлы, потенциальный интерес к поставкам этой вакцины проявляют еще семь стран, — заявил он.

Так, интерес к препарату выразили Аргентина, Марокко, Индия, Пакистан, Вьетнам, Мексика и Бангладеш.

Глава министерства подытожил, что абсолютным приоритетом в поставках доз вакцины остается Россия, передает ТАСС.

Ранее Денис Мантуров назвал ожидаемые объемы выпуска вакцин «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». По его словам, согласно ожиданиям Минпромторга России, объем выпуска этих препаратов до конца года составит 14,5 миллиона и 4,15 миллиона доз соответственно.

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