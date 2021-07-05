Мужчина открыл стрельбу из автомата у бара в Можайске

Фото: moscow-live

В Можайске сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из автомата. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 5 июля.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел возле бара на улице Локомотивной. Мужчина достал из багажника своего автомобиля автомат и произвел выстрел в воздух. Полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отделение.

— В ходе досмотра его автомобиля обнаружено и изъято оружие, которое по результатам исследования является охолощенным автоматом, — отметила Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба УВД по Московской области

Позже оказалось, что оружие охолощенное.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о задержании мужчины, который устроил стрельбу после конфликта на дороге в Дмитровском районе столицы.