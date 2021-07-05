Домушник ударил ножом хозяина квартиры на северо-западе Москвы

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Безработный 53-летний москвич стал жертвой нападения грабителя, который ударил мужчину ножом и скрылся, прихватив из его квартиры ценные вещи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 5 июля.

Инцидент произошел в квартире, расположенной в доме 38 по улице Живописной на северо-западе столицы. Прибывшие на место полицейские обнаружили хозяина жилища с ножевым ранением груди. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 22-летнего неработающего мужчину. По версии правоохранителей, находясь в квартире подозреваемый ударил ножом хозяина жилища, а затем открыто похитил у него золотую цепочку, наручные часы, ноутбук и 20 тысяч рублей, после чего скрылся.

Материальный ущерб составил около 170 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что мужчину избили и ограбили в подъезде жилого дома на востоке столицы.