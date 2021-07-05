Теракт в людном месте предотвратили в Москве

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, который планировался в людном месте столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Члены законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации (МТО) «Исламское государство»* планировали провести на территории России летом 2021 года серию террористических актов. В результате оперативных действий сотрудники ФСБ нейтрализовали шестерых преступников, еще двоих задержали.

Так, 29 июня в столице задержали россиянина, который вместе с сообщником из Астраханской области планировал нападение на жителей с применением огнестрельного и холодного оружия. Последний при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован силовиками ответным огнем.

1 июля сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали еще одного россиянина — участника МТО. Он собирался взорвать самодельное взрывное устройство в местах массового пребывания людей в столице.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

3 июля в ходе контртеррористической операции в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики силовики нейтрализовали пятерых членов религиозно-экстремистской группировки, которые планировали вооруженные теракты в отношении объектов официального исламского духовенства региона. В ведомстве уточнили, что во время операции никто из гражданского населения и личного состава правоохранительных органов и силовых структур не пострадал.

При задержании правоохранители изъяли принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства, автоматы, боеприпасы, гранаты, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ и религиозно-экстремистскую литературу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в деятельности террористической организации», а также «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Личности террористов в интересах следствия не разглашаются, отмечается на сайте ведомства.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.