Юлия Меньшова подтвердила смерть отца

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ведущая Юлия Меньшова сообщила о смерти своего отца Владимира Меньшова. Трагичную новость она подтвердила на своей странице в Instagram.

— Все. Все… все… — подписала черно-белую фотографию артистка.

Напомним, актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».

Напомним, о заболевании актера коронавирусом стало известно 26 июня. В этот день Меньшов должен был присутствовать на съезде одной из российских партий, однако он не смог этого сделать по причине болезни.