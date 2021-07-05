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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пригласил гостей в Подмосковье

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пригласил гостей в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» с 14 по 18 июля приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль «Лето. Музыка. Музей».

В афише зрителей ждут выступления звезд мировой классической сцены: Миши Майского (виолончель), Альбины Шагимуратовой (сопрано), дирижера Кирилла Карабица, Сергея Догадина (скрипка), Артема Дервоеда (классическая гитара) и других.

Запланировано проведение пяти симфонических и трех камерных концертов. Три фестивальных вечера за пультом — художественный руководитель фестиваля Василий Петренко.

Посетителям музея представят синтез музыки, визуального ряда, ландшафта и особенной атмосферы. Здесь можно насладиться шедеврами классической музыки на открытом воздухе рядом с жемчужиной Подмосковья — Ново-Иерусалимским монастырем. Гости фестиваля имеют возможность посетить экспозиции музея «Новый Иерусалим».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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