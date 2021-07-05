Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Владимира Меньшова

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Память российского актера и режиссера Владимира Меньшова будет увековечена в Москве. Мосгордума будет готова принять предложения, если они поступят. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Конечно, память его будет увековечена, предложения, я думаю, будут поддержаны любые, — сказал он.

Герасимов также добавил, что Меньшов был талантливейшим и ярким человеком, а также великолепным педагогом.

На вопрос о возведении на доме артиста памятной таблички глава ведомства ответил, что она будет сделана «вне всякого сомнения», пишет РИА Новости.

Напомним, актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».