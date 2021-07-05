Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вассерман: Районные поликлиники должны быть оснащены всем необходимым современным оборудованием

Павел Гриднев

Общество
Вассерман: Районные поликлиники должны быть оснащены всем необходимым современным оборудованием
Фото: Алена Куренова

Все филиалы медицинских учреждений амбулаторного звена должны быть полностью оснащены как специалистами, так и необходимым диагностическим оборудованием. Об этом на встрече с инициативной группой жителей востока Москвы заявил известный публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

Эксперт выразил мнение, что нынешняя медицинская реформа дает гарантированно разрушительные результаты во всех случаях, когда ее пытаются применить.

— Сегодняшняя медицинская реорганизация построена на идее, что высококвалифицированные специалисты и техника экспертного класса должны быть сосредоточены в одном месте, а на местах людей только отправляют к специалистам в эти единичные центры. Необходимо, чтобы у людей была возможность получить квалифицированную помощь в шаговой доступности, а не ездить из отдаленных районов города в один–два специализированных центра, — сказал Анатолий Вассерман.

Для этого, по его словам, целесообразно в рамках реновации строить новые амбулатории, где это возможно.

— Строительство нового, современного здания поликлиники в рамках программы реновации в районе «Восточный» на востоке Москвы обосновано прежде всего проблемой плохой логистики — жители вынуждены добираться до поликлиники, к которой теперь прикреплены в рамках реорганизации, тремя маршрутами общественного транспорта. Это безобразие, — подчеркнул Вассерман.

Еще одним поводом для строительства нового современного здания, по мнению эксперта, является сама программа реновации — увеличение численности жителей в районе.

— Большое количество жителей переедет в район по программе реновации. И для обеспечения всех граждан качественными и оперативными медицинскими услугами необходимо новое современное здание, с грамотной логистикой, высококлассным медицинским и техническим оснащением. Новой амбулатории нужны компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, аппараты для рентген- и ультразвуковой диагностики и многая другая техника, которая обеспечит пациентам качественную диагностику, не заставляя их преодолевать долгий путь до других филиалов поликлиники, — заключил Анатолий Вассерман.

строительствоАнатолий Вассерманполиклиника
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте