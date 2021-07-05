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Новый 650-й электробус начал курсировать по улицам Москвы

Полина Долганова

Город
Новый 650-й электробус начал курсировать по улицам Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве начал работать 650-й по счету электробус. Такое же количество единиц этого экологичного транспорта насчитывается во всех 50 штатах Америки.

Электробусы строятся в столице на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.

— За три года в Москве появилось 650 экологичных автобусов — они работают на 49 маршрутах города, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, столичный электробусный парк является крупнейшим среди всех европейских столиц. Перевести город на полное обслуживание экологичным транспортом планируется к 2030 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала, что пассажиров столичного маршрута т53 начнут перевозить электробусы с 3 июля. Этот автобусный маршрут курсирует от платформы Новогиреево до станции метро «Таганская». По пути он следует, в частности, через остановки «Перовская улица», «1-я Владимирская улица», а также «Шоссе Энтузиастов».

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