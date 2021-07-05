Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российского актера и режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 5 июля, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Владимира Валентиновича Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон пока неизвестна и будет объявлена позже, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».