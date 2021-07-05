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Москвичу чуть не проломили голову во время уличной ссоры на Арбате

Анастасия Колоскова

Происшествия
Москвичу чуть не проломили голову во время уличной ссоры на Арбате
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Карета скорой помощи доставила в больницу 40-летнего мужчину с сотрясением мозга. По словам пострадавшего, он подрался с неизвестным в центре столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Медики диагностировали у жителя столицы закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. О произошедшем сотрудники медицинского учреждения сообщили в полицию.

По словам пострадавшего, у него произошел словесный конфликт с прохожим. В какой-то момент последний вышел из себя и полез в драку.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что безработного мужчину жестоко избили на юге Москвы.

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