Белоруссия запросила у России экстрадицию певицы Анжелики Агурбаш

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос об ее экстрадиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 5 июля.

Дела по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление президента» УК республики Генпрокуратура возбудила еще в мае, а теперь ведомство просит Россию выдать ее для привлечения к уголовной ответственности.

Агурбаш, как следует из сообщения Генпрокуратуры, с августа 2020 года размещала в интернете сведения, которые были направлены на возбуждение социальной розни и вражды к государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти.

Также ее обвиняют в оскорблениях президента страны Александра Лукашенко, «соединенных с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений», отмечается в Telegram-канале ведомства.