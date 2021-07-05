Россия и Куба обсудят ситуацию с россиянами, которых изолировали на острове с диагнозом COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами, которые оказались изолированы на острове после диагностированного у них коронавируса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, 103 человека уже прекратили обсервацию после отрицательных ПЦР-тестов. Еще 89 человек ждут повторного исследования. Горин добавил, что Догузова на связи со страховыми компаниями и туристическими операторами.

— Сегодня будет телефонный звонок министру Кубы для прояснения этой ситуации. Наверное, здесь вопрос к качеству этих тестов. Потому что многие страны проводят повторное ПЦР-тестирование по прилете. Бывают случаи, когда человек диагностируется, но это не такое количество туристов, — сказал Горин.

Он добавил, что все россияне, оказавшиеся в непростой ситуации, имели ПЦР-тесты, а некоторые прилетели на Кубу с сертификатами о вакцинации.

«ВМ» писала, что более 150 российских туристов оказались в изоляции в своих номерах на Кубе после того, как у них диагностировали коронавирус. Отдыхающие прилетели на Кубу на трех рейсах с 30 июня по 2 июля. На первом самолете коронавирус выявили у 133 человек. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек. Позже еще порядка 130 человек были изолированы в своих номерах. Одного россиянина госпитализировали в Гавану с осложнениями.

Местные власти планировали направить более 150 человек в специальный обсерватор. Однако дипломаты смогли уговорить чиновников, и туристы остались изолированными в своих номерах в отелях.