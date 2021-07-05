Более 150 туристов из России изолировали на Кубе с диагнозом COVID-19

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Более 150 российских туристов, у которых диагностировали коронавирус, находятся в изоляции в своих номерах на Кубе. Об этом рассказала генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Массовые случаи изоляции произошли на Кубе с туристами, которые прилетели на Кубу на трех рейсах с 30 июня по 2 июля. На первом самолете коронавирус выявили у 133 человек.

— По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это — достаточно много, — подчеркнула дипломат.

По ее словам, позже еще порядка 130 человек были изолированы в своих номерах. Одного россиянина госпитализировали в Гавану с осложнениями, уточнила консул.

Мгеладзе отметила, что власти планировали направить более 150 человек в специальный обсерватор. Однако дипломаты смогли уговорить чиновников, и туристы остались изолированными в своих номерах в отелях, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что внесены изменения, которые позволят туристам, перенесшим COVID-19, заселяться в гостиницы Краснодарского края без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Позже стало известно, что дети до 14 лет смогут заселиться в гостиницы Краснодарского края без сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о медицинском отводе.

До этого сообщалось, что российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса.