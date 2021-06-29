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Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край

Иван Юминов

Общество
Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот», во вторник, 29 июня.

— В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации, — рассказал собеседник агентства.

Перевозчики не смогут тестировать сотрудников, экипаж на COVID-19 каждые три дня или обеспечить их сертификатами, добавил он. Об аналогичных планах рассказал также источник, близкий к топ-менеджменту «Победы».

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля до 1 августа желающие заселиться в отели Кубани должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

С 1 августа гостиницы будут принимать гостей только с документами, подтверждающими вакцинацию от COVID-19. Потери региона от ограничений для туристов в июле и августе, по оценкам экспертов АТОР, могут составить 40–55 миллиардов рублей.

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